“Dim nient, me so za töt” sabato e domenica a Cristo Re

Per la stagione di teatro dialettale “Us da le as” al Teatro della parrocchia di Cristo Re, via F. Filzi 5, Borgo Trento Brescia (info: tel. 320 4191086), sabato 29 gennaio 2022 alle ore 20,45 e domenica 30 gennaio alle ore 15,45, la compagnia ” Teatro del Borgo ” propone lo spettacolo “Dim nient, me so za töt“, di Maria Mangano, regia di Antonio Guadrini.

Ingresso 5 euro. Obbligo di Super green pass e mascherina FFP2.