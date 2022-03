 “Dieu, la science, les preuves”, la presentazione a Breno

Giovedì 24 marzo alle 20,30 al Teatro delle Ali di Breno (via Maria SS di Guadalupe 5), su iniziativa della Fondazione Tassara (fondatore Romain Zaleski, presidente Flavio Pasotti) è in programma un incontro con Olivier Bonnassies, co-autore insieme con Michel-Yves Bolloré della pubblicazione (inedita in Italia) “Dieu. La science. Les preuves. L’aube d’une révolution“. Modera l’incontro Polina Yordanova.

Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione: presidenza@fondazionetassara.it. La partecipazione è libera fino all’esaurimento dei posti.