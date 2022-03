“Diabete e le malattie metaboliche”, un incontro a Calvisano

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, l’assessore con delega alla Salute del comune di Calvisano, Cinzia Candrina, ha organizzato un incontro aperto a

tutta la cittadinanza in cui verrà affrontato il tema del “Diabete e le malattie metaboliche”. Si tratta di un argomento destinato a interessare una platea molto ampia, considerando che in provincia di Brescia ci sono circa 80mila diabetici e circa il 7% della popolazione del Distretto di Montichiari, compreso il territorio di Calvisano, è affetto da diabete. Mentre il 2% dei cittadini sono diabetici, ma non sanno di esserlo.

L’appuntamento è per venerdì 7 aprile alle 20.30 nella Sala delle TeleSerafini, Chiostro Dominicano di Calvisano. In un contesto storico unico

della Bassa bresciana, si svolgerà questo incontro nel quale i professionisti dialogheranno con il territorio. Per l’occasione prenderanno parte all’evento Gianpietro Briola, dirigente medico del Pronto soccorso dell’Ospedale di Manerbio e incaricato per l’insegnamento di Medicina d’Urgenza al corso di laurea in Scienze infermieristiche dell’Università di Brescia; lAnna Bussi, direttore Unità operativa di Medicina interna dell’Ospedale di Manerbio e Maria Lanza, dietista dell’Asst del Garda.