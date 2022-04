Desenzano, Terzi apre in piazza Garibaldi la campagna elettorale

Desenzano. Sabato 9 aprile alle 17.00 il candidato sindaco Stefano Terzi e le liste che lo sostengono lanceranno la propria sfida per una Desenzano protagonista, accogliente e viva.

L’appuntamento è in Piazza Garibaldi a Desenzano del Garda, ma in caso di pioggia l’evento si svolgerà presso l’Auditorium Celesti di via Carducci.

Stefano si rivolgerà direttamente a cittadini, associazioni e volontari per sottolineare l’importanza delle imminenti elezioni amministrative per il futuro della città e l’urgenza di una scelta di cambiamento, ma sarà anche l’occasione per conoscere i pilastri su cui i candidati delle liste Pd Desenzano, Desenzano Progetto Futuro e Desenzano Popolare intendono poggiare la propria visione per Desenzano.