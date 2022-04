“Desenzano Progetto Salute. La sanità che vorremmo” incontro a Villa Brunati

.

Mercoledì 20 aprile 2022, alle ore 18.00, presso la Sala della Musa di Villa Brunati (Biblioteca Civica) in Desenzano del Garda si terrà l’evento “Desenzano Progetto Salute. La sanità che vorremmo”. Insieme al partito Azione la lista civica Desenzano Progetto Futuro, candidata alle prossime amministrative, presenterà alla cittadinanza il programma di Azione in materia di sanità e il programma elettorale riguardante la salute pubblica e le azioni che l’amministrazione può mettere in atto.

Interverranno, Niccolò Carretta, consigliere regionale di Azione, Pierangelo Aprile Lora, medico di famiglia e segretario scientifico società italiana di medicina generale e delle cure primarie, il medico di medicina generale presso il gruppo “medici insieme” Coralie Destrijcker e Stefano Terzi, candidato sindaco per Desenzano del Garda. Modererà l’evento Monica Lippa responsabile operativa e portavoce sanità Azione Lombardia. L’evento sarà introdotto da Ruben Toninelli, referente di Desenzano in Azione e Giustina Bonanno, consigliera comunale e fondatrice della lista civica Desenzano Progetto Futuro.