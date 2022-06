Desenzano, la buona amministrazione civica: Terzi incontra Matteo Ricci

Desenzano del Garda. Lunedì 6 giugno alle 20.45 il candidato sindaco Stefano Terzi incontrerà il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. L’appuntamento è presso Villa Brunati, in Viale F. Agello 5 a Rivoltella.

Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, discuterà delle migliori pratiche a disposizione di una amministrazione comunale per coinvolgere i cittadini nel governo del territorio.

Ricci può fare affidamento non solo sull’esperienza maturata alla guida della città di Pesaro, ma anche su quella acquisita nel ruolo di presidente della Lega delle Autonomie Locali.