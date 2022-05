Desenzano, dibattito sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

Desenzano del Garda. Il Movimento 5 Stelle e L’Altra Desenzano organizzano un incontro sul tema Comunità Energetiche Rinnovabili, per parlare delle nuove frontiere della gestione e distribuzione dell’energia nell’ambito dei contesti urbani, approfondendo le possibilità concrete che un comune come Desenzano ha per autoprodursi e condividere con la comunità una parte dell’energia necessaria al proprio funzionamento.

L’appuntamento è alle ore 18 di venerdì 27 maggio, presso l’Hotel Riviera di Desenzano in via C. Battisti 35.

Sono previsti interventi di Gianni Girotto, senatore eletto con il Movimento 5 Stelle e oggi presidente della X° Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato, di. Enea Filippini Apindustria Confapi Brescia direttore di Apiservizi e responsabile area energia, di Giorgio Rivetti per Confcooperative Brescia, di Daniele Parolo vicepresidente nazionale CNA e di Carlo Piccinato segretario generale Confartigianato Lombardia. Modera la serata Andrea Spiller, candidato sindaco per Desenzano.