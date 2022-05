Desenzano, Capitali della Cultura: ne parlano Terzi e Del Bono

Desenzano. Venerdì 13 maggio alle 21.00 il candidato sindaco Stefano Terzi incontra il sindaco di Brescia Emilio Del Bono. L’appuntamento è all’Hotel Villa Rosa di Desenzano del Garda sul lungolago Cesare Battisti 89. Terzi avrà modo di dialogare con il primo cittadino bresciano sulle possibilità che Desenzano potrà cogliere nel 2023, anno in cui Brescia e Bergamo saranno capitali della cultura. Immaginare Brescia come prossimo punto di riferimento nel panorama culturale italiano è un grande orgoglio e Desenzano merita di diventare protagonista in questo nuovo e stimolante scenario. La serata sarà moderata dal giornalista di Bresciaoggi Valentino Rodolfi.