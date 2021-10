Desenzano, alla Villa Romana “Gioco e libertà” per famiglie con bambini

(red.) In occasione della F@Mu 2021 – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, la Villa Romana di Desenzano propone al pubblico l’iniziativa “Gioco e libertà”, domenica 10 ottobre 2021, dalle ore 10.30 alle ore 12.00.

L’attività vuole indagare il tema della libertà attraverso il gioco. Il gioco svela costellazioni di senso infinite; attraverso il gioco si può fare esperienza di condivisione, di crescita e di libertà. Giocare predispone a uno stato mentale di benessere, libero da pregiudizi e imposizioni. Un’esperienza a cui si aggiunge l’opportunità di esplorare un’area archeologica, che conserva uno straordinario patrimonio, in modo insolito, pur nel rispetto delle regole e nella condivisione del senso di responsabilità di un bene pubblico.

Il lancio dei dadi dà il via al percorso a tappe attraverso gli spazi della villa. A ogni sosta, con album e matite alla mano, si dovrà eseguire una prova di disegno dell’elemento figurativo corrispondente alla tappa. Il superamento della prova darà come ricompensa una o più noci, un bottino prezioso che consentirà poi di cimentarsi nel gioco delle noci, uno dei giochi preferiti dai bambini romani. Saranno proposti altri giochi per giungere a completare un percorso fatto di conoscenza del luogo e di riscoperta di una parte istintiva ed emotiva di ognuno di noi.

L’iniziativa è per le famiglie con bambini dai 6 ai 9 anni. L’attività è gratuita. È previsto il pagamento del biglietto di ingresso (4.00 euro per i maggiori di 25 anni; 2.00 per i ragazzi tra 18 e 25 anni; gratuito per i minorenni). È obbligatoria la prenotazione al seguente indirizzo mail: drm-lom.didattica@beniculturali.it