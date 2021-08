“Delle Donne”, Livia Castellini e Daniela Savoldi nel cortile del Broletto

Lunedì 30 agosto alle 21, nel cortile di Palazzo Broletto, è in programma “Delle donne”, spettacolo ideato e interpretato da Livia Castellini, con l’accompagnamento di Daniela Savoldi alla chitarra e al violoncello. L’evento fa parte della rassegna “Costellazioni”, manifestazione pensata e realizzata da artiste e artisti bresciani e patrocinata dal comune di Brescia.

Con “Delle donne”, Livia Castellini e Daniela Savoldi porteranno in scena una performance che intreccia voce, musica e canto e che racconterà la vita del genere femminile in tutte le sue sfumature. Durante lo spettacolo ci sarà spazio per poesie, canzoni e racconti, ideali per approfondire le realtà di donne provenienti da contesti e periodi storici diversi.

L’evento sarà presentato nel pieno rispetto delle norme sanitarie in vigore per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Ingresso 5 euro. I biglietti saranno acquistabili direttamente alla biglietteria, aperta dalle 20.15, oppure in prevendita mandando una e-mail all’indirizzo segreteria@residenzaidra.it o recandosi alla sede di Residenza Idra al centro Mo.Ca, in via Moretto 78, Brescia negli orari d’ufficio.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’auditorium San Barnaba, in corso Magenta 44.

Informazioni segreteria@residenzaidra.it