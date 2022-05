Palazzolo sull’Oglio. Nell’ambito della campagna elettorale del candidato sindaco Gianmarco Cossandi per le elezioni del 12 giugno, lunedì 30 maggio alle 18,30 nella sede della lista «Palazzolo città in testa» in via Galignani 23/c, è in programma un incontro con Emilio Delbono, sindaco di Brescia, e Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, per presentare il progetto, le finalità e le iniziative in vista delle Capitali italiane della cultura 2023.