Danza con il cuore il 2 aprile al Centro Lucia di Botticino

(red.) Sabato 2 aprile 2022 alle ore 20:00 presso il Teatro Centro Lucia di Botticino, si terrà la 5^ edizione della Rassegna di Danza “Danza con il CUORE”, uno spettacolo di beneficenza organizzato dalla scuola di danza “Danza è…” e dall’associazione Onlus “Aiutiamo la MISSIONE”.

Lo spettacolo è pensato per unire le scuole di danza all’insegna della solidarietà concreta il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Casa dell’orfanello S. Domenico Savio in Perù.

La serata, pensata in forma di spettacolo di danza, vedrà alternarsi sul palco brani di danza classica e moderna, hip hop e tiptap, alternati in forma dinamica e brillante.

Le scuole di danza che hanno aderito al progetto e si esibiranno sono: Carpen Ballet di M. Camplani, Centro Danza di A. Settura, Danza è…di C. Facchini, Danza e Teatro Montichiari di V. Castellari, Danza Etoile di A. Massolini, Free Body Club di O. Trazzi, Liberamente Danza di S. Paduano, Reverance di E. Bileci e Start To Move di M. Corbetta.

Per informazioni e prenotazioni: info@danzae.org oppure 333 4719782

Per l’ingresso sono necessari mascherina FFP2 e Green Pass rafforzato.