Dante, Napoleone e Gabriele d’Annunzio: un incontro in Santa Giulia

(red.) Giovedì 25 novembre 2021, alle ore 18 per il ciclo “Dante e Napoleone nel collezionismo lombardo dell’Ottocento” presso l’auditorium di Santa Giulia, in via Piamarta a Brescia Valerio Terraroli (Università degli Studi di Verona – Ateneo di Brescia) parla sul tema Dante, Napoleone e Gabriele d’Annunzio: la costruzione di un mito “riflesso”.

I “miti” di Dante e di Napoleone costruiti nel corso dell’Ottocento trovano un efficace conferma non solamente in palazzo Tosio, diventando fondativi, in senso proprio e in senso lato, per l’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti, ma anche nell’allestimento del complesso monumentale de Il Vittoriale degli Italiani voluto e caparbiamente perseguito da Gabriele d’Annunzio tra il 1921 e il 1938.

Il Poeta li individuò, insieme alla figura di Michelangelo, come riferimenti simbolici al suo percorso artistico e biografico, utili alla costruzione del proprio mito, della propria iconografia di Poeta politico e di Poeta soldato. Non solo alcuni luoghi del Vittoriale hanno espliciti rimandi danteschi, ma lo stesso Comandante, come ormai si faceva chiamare d’Annunzio, viveva a Gardone Riviera, rinchiuso nel proprio palazzo, in esilio dopo l’impresa fiumana, come fosse l’Elba o la Sant’Elena dell’ammirato Napoleone.