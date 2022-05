Dante a Preseglie per i 500 anni dell’apparizione della Madonna del Visello

Preseglie. Presso la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Preseglie alle 20,30 di domenica 29 maggio ci sarà la performance dantesca ItinerDante presentata dall’associazione Naufraghi Inversi.

Dante ha parlato della vita dopo la morte perché sognava di rendere migliori gli uomini in questa vita – si legge in una nota di presentazione dell’evento -. Scrisse la Divina Commedia in volgare, per renderla comprensibile a un pubblico ampio e «di massa», utilizzando la metafora del passaggio attraverso gli inferi, voleva far riflettere l’umanità sui propri vizi e i propri peccati, affinché ritrovasse il sentiero che l’avrebbe condotta a essere un’umanità migliore.

Mossi dallo stesso desiderio i Naufraghi Inversi utilizzano i canti danteschi per rileggere la contemporaneità, anche nei risvolti drammatici di questi ultimi mesi, dimostrando tutta l’attualità della Divina Commedia che, dopo quasi 700 anni, si rivela ancora in grado di restituire una fotografia più che realistica del mondo che ci circonda.

L’iniziativa di domenica sera, voluta dal parroco Don Nicola, è un modo per celebrare con la più importante opera letteraria di tutti i tempi la ricorrenza religiosa dei 500 anni dall’apparizione a un pastore muto di Preseglie della Madonna, che gli donò la parola e rese miracoloso il latte da lui munto. Sul posto venne costruito il santuario del Visello.

Protagonista delle performance è il giovane attore cinematografico e televisivo Eugenio Di Fraia (“L’Amica Geniale 3” di Daniele Luchetti, programmato lo scorso 6 febbraio 2022; oltre a “Fedeltà” del 14 febbraio 2022) che con Riccardo Sozzi forma i Naufraghi Inversi.

Le musiche sono composte e suonate in diretta da Angelo Marrone, musicista compositore, diplomato al Conservatorio di Firenze.