‘Dance of the Sun’ in prima italiana al Teatro Grande

La Stagione gennaio luglio 2022 del Teatro Grande prosegue all’insegna dell’internazionalità con compagnie ed artisti di fama mondiale protagonisti del cartellone bresciano. Giovedì 3 marzo alle ore 20.00 la Sala Grande ospiterà la Geneva Camerata, diretta dal Maestro David Greilsammer, e il danzatore Juan Cruz Dìaz De Garaio Esnaola per la prima italiana dello spettacolo Dance of the Sun.

Segnalata da The New York Times come una delle migliori performance del 2019 e acclamato dalla stampa europea come uno degli eventi culturali più importanti dell’anno, Dance of the Sun rappresenta un interessante e raro progetto di commistione tra danza e musica. Sul palco i musicisti danzano eseguendo senza spartito i capolavori di Jean-Baptiste Lully e Wolfgang Amadeus Mozart. Insieme con loro si esibisce in una trascinante coreografia Juan Kruz Díaz de Garaio

Esnaola, danzatore e coreografo audace ed eclettico, da oltre vent’anni nella compagnia di Sasha Waltz, una delle artiste più importanti della danza contemporanea.

Alla guida dell’Orchestra e, al contempo, danzatore in scena, il direttore David Greilsammer, pluripremiato artista dalla creatività poliedrica e

travolgente che ama accostare stili e discipline differenti costruendo nuovi modi di “fare musica”.

Il viaggio ipnotico e stupefacente tracciato da Dance of the Sun commuove ed emoziona per l’inaspettato incontro tra le due arti: danza e musica si aprono l’una all’altra in una vera e propria ode alla vita, alla speranza e all’amore.

Biglietti

Platea e Palchi I-II-III ordine: 30,00 intero, 25,00 euro ridotto under30 e over65.

I Galleria e Palchi IV ordine: 25,00 euro intero, 20,00 euro ridotto under30 e over65.

II Galleria: 20,00 euro intero, 16,00 euro ridotto under30 e over65.

Biglietto studenti 50% sul prezzo intero

I biglietti per il concerto sono acquistabili alla Biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto inoltre un biglietto studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero. Ricordiamo che la Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente.

Si ricordano gli orari di apertura della biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno dell’evento la biglietteria sarà aperta fino all’orario di inizio spettacolo. L’accesso agli spazi del Teatro sarà possibile solo previa esibizione del Green Pass Rafforzato. E’ previsto l’obbligo della mascherina FFP2 per tutti gli spettatori.