Dal 25 al 28 marzo Cosmogarden, la fiera del verde, del green design e del vivere sostenibile

Dopo il successo della prima edizione del 2019, e il conseguente stop forzato dovuto alla pandemia, dal 25 al 28 marzo torna a Brixia Forum Cosmogarden, la manifestazione dedicata alla progettazione, realizzazione e manutenzione degli spazi verdi indoor e outdoor.

Per quattro giorni, dal 25 al 28 marzo 2022, a partire dalle 9,30 la Fiera di Brescia accoglierà le aziende con le migliori idee sul mondo del garden.

Cosmogarden è organizzato da Area Fiera – azienda specializzata nel mondo fieristico – e dal suo team di professionisti e si avvale della collaborazione dei principali albi di categoria e delle più importanti associazioni del settore.

L’appuntamento si presenta con un concept innovativo sul mondo del verde e dell’abitare sempre più sostenibile, in un’esposizione in grado di unire passione per il verde e gusto estetico con proposte applicabili ad ogni ambiente, dal balcone di casa all’hotel, dal giardino agli spazi aziendali. I focus:

Garden – Costruttori di giardini.

Piante e fiori – da interno ed esterno.

Arredo e complementi – pergole, salotti, piscine e illuminazione.

Attrezzature e servizi – per orto e giardino.

Cosmogarden, oltre a permettere di scoprire, conoscere, acquistare piante, fiori, attrezzature direttamente dagli espositori, offre l’opportunità di partecipare a numerosi eventi, come convegni, seminari, workshop, dimostrazioni, corsi e laboratori tenuti da prestigiosi docenti universitari, apprezzati ricercatori e relatori altamente qualificati. Moltissimi eventi durante i quattro giorni di fiera per appassionati e professionisti in cerca degli ultimi trend di settore e di nuove idee per abbellire spazi interni ed esterni renderanno Cosmogarden un’esperienza unica che appaga l’occhio e stimola la mente.

Corsi pratici sul giardinaggio, sull’orticoltura con focus su coltivazioni in particolare come rose e orchidee per una platea di appassionati ma anche corsi per i professionisti del settore con eventi che forniranno crediti formativi grazie alla collaborazione con gli Ordini Professionali.