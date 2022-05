Da venerdì a domenica a Palazzolo torna SporTiAmo

Palazzolo sull’Oglio. Di nuovo all’aria aperta per scoprire la ricca offerta sportiva di Palazzolo sull’Oglio. Dopo due anni di mancato svolgimento a causa della pandemia, in sinergia con le associazioni sportive palazzolesi torna quest’anno SporTiAmo: la manifestazione – giunta alla quinta edizione – che punta a portare a conoscenza della cittadinanza tutta l’offerta sportiva presente in città.

Infatti, SporTiAmo – che si terrà ogni giorno da venerdì 27 a domenica 29 maggio (dalle 08.30 alle 22) al Parco fluviale Metelli – prevede una ricca programmazione, concordata con tutte le associazioni sportive che potranno così proporre dimostrazioni delle proprie attività. Nello specifico, tutta la giornata di venerdì e il sabato mattina saranno interamente dedicate alle scuole primarie (elementari) e secondarie inferiori (medie) dei due istituti comprensivi palazzolesi e dell’istituto Ancelle della Carità, mentre da sabato pomeriggio e per tutta la domenica le attività saranno aperte alla cittadinanza.

Regista dell’iniziativa sarà la ASD PoliSporTiAmo: associazione che raccoglie gran parte delle associazioni sportive del territorio che aderiscono alla manifestazione, la quale gestisce per tutte, con competenza e affidabilità, l’utilizzo delle palestre comunali.

Ricca l’offerta sportiva della manifestazione. Infatti, tra le associazioni che animeranno la tre giorni ci saranno Accademia Vavassori (tennis), ADS Aelle Danza (danza sportiva), ADS Colora La Tua Salute (camminata metabolica), Associazione Jtakyoei Budo, Associazione Sportiva Culturale Yoga È, Dama Club Palazzolo, GAP Ginnastica Artistica Palazzolese Academy, GSO San Pancrazio (basket), GS Twirling, l’indirizzo sportivo dell’Istituto Superiore Falcone (badminton e cricket), Italia Krav Maga, Judo Palazzolo, Kayak Canoa Club Palazzolo, Pallamano Palazzolo, Poison Wave ASD (skateboard), Polisportiva Palazzolese, Professione Danza ASD, Pro Palazzolo, Sport Cultura Arcieri Franciacorta e SPS Società Pesca Sportiva Palazzolo (filmati sull’ambiente fluviale).

L’apertura ufficiale dell’evento si terrà venerdì 29 maggio (alle 21) e la stessa sera, l’ASD PoliSporTiAmo offrirà la Camminata sotto le Stelle (alle 21.30), con iscrizione al momento (raccomandato portare una torcia).

La tre giorni sarà allietata (per chi vorrà usufruirne) dalla presenza già in loco dei punti ristoro di Darsena Pop, mentre domenica 29 maggio (alle 12.30) il Gruppo Alpini Palazzolo offrirà la possibilità di gustare lo spiedo (e molto altro) nella loro vicina sede, ma solo su prenotazione entro martedì 24 maggio (339 7983 882; massimo 110 posti disponibili; 25 euro a persona).

Infine, domenica 29 (alle 20.45) si terranno le premiazioni delle eccellenze sportive palazzolesi e la manifestazione sarà chiusa dall’esibizione de Le Frecce Infuocate del gruppo Sport Cultura Arcieri Franciacorta.

Insomma, un modo per riappropriarsi degli spazi all’aperto e riscoprire i benefici e la sana voglia di praticare sport, in uno scenario ricco di offerte come quello di Palazzolo.