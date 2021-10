Da Sulzano la “Camminata tra gli olivi”, alla scoperta del territorio

(red.) Marone, Monte Isola, Sale Marasino, San Felice del Benaco e Sulzano sono i Comuni della Comunità Montana del Sebino bresciano che hanno aderito alla quinta edizione della Camminata tra gli olivi, l’evento promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio domenica 24 ottobre in 140 città italiane.

La Camminata avrà un unico percorso con partenza da Sulzano, visita al Frantoio Caldinelli e a seguire spostamento a Monte Isola – Peschiera con traghetto. Qui l’itinerario consiste nel giro dell’isola. Lungo il percorso è prevista la visita ad un oliveto, con intervento tecnico da parte di un esperto che illustrerà ai partecipanti alcune ricerche in merito all’olivicoltura e, contestualmente, con una breve relazione sulle storie e leggende dell’isola. Al termine della passeggiata sarà possibile pranzare a prezzo agevolato presso un ristorante, con menu a base di prodotti locali.

A San Felice del Benaco la prima tappa si terrà presso il Camping “Ideal Molino” per visitare l’antico Molino, seguendo la strada ciclo-pedonale si raggiungerà un antico Acquedotto Romano situato all’interno di un giardino privato, per poi visitare la Chiesetta del XV secolo. Dopo la visita al frantoio con degustazione dell’Olio EVO si giungerà al centro storico per visitare il Castello per poi spostarsi nell’antico borgo di Cisano, dove si farà visita alla “Big Bench”.

“La Camminata tra gli olivi è diventato un evento simbolo di ripartenza ma quest’anno vogliamo che sia anche un’occasione per rappropriarsi del paesaggio olivicolo e promuoverne il recupero e la valorizzazione – commenta Michele Sonnessa, Presidente delle Città dell’Olio –abbiamo il dovere di investire sull’imprenditoria giovanile legata alla terra e sull’agricoltura sociale perché dal recupero degli uliveti abbandonati e dalla loro messa a sistema nell’offerta turistica del territorio, può nascere un’idea di sviluppo delle tante comunità rurali del nostro Paese”.

“Anche quest’anno, le nostre Città dell’Olio hanno risposto con convinzione all’invito a partecipare alla Camminata tra gli olivi. Questo evento rappresenta un’occasione unica per vivere il territorio e scoprirne la bellezza – ha dichiarato Mauro Ribola consigliere nazionale delle Città dell’Olio della Lombardia – quindi raccontiamo l’olio EVO dei nostri produttori ma non solo, scommettiamo sul futuro di un territorio che nel turismo dell’olio vede una grande opportunità di sviluppo”.

Tutti i percorsi su www.camminatatragliolivi.it