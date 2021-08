Da Ponte di Legno escursione (e flash mob) sul ghiacciaio del Presena

Nell’ambito de la Carovana dei Ghiacciai, la campagna di Legambiente di monitoraggio dello stato di salute dei ghiacciai alpini e di sensibilizzazione sugli ecosistemi montani, attraverso convegni, escursioni in quota, arte e musica, martedì 24 agosto dalle ore 10 è in programma una escursione sui ghiacciai dell’Adamello. Ritrovo all’ovovia del Tonale a Ponte di Legno (Bs) e partenza per il ghiacciaio del Presena. Monitoraggio e osservazione delle morfologie glaciali con la partecipazione degli esperti Valter Maggi, Marco Giardino, Carlo Baroni, Maria Cristina Salvatore del Comitato Glaciologico Italiano; Christian Casarotto, geologo del Muse Trento; Amerigo Lendvai, del Servizio Glaciologico Lombardo.

Pranzo al sacco. Flash Mob Change Climate Change. Saluto al ghiacciaio: Momento dedicato al silenzioso e prezioso lavoro che svolgono i ghiacciai. Riflessioni, brani e poesie a cura di Paola Turroni. Per partecipare è necessario iscriversi qui.