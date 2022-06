Da Padenghe una passeggiata (con performances) alle sorgenti del Vasorì

Padenghe del Garda. Nell’ambito della rassegna “Lune di Teatro”, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 giugno con partenza alle ore 18,30 dal Castello di Padenghe sul Garda è in programma la passeggiata:

I SENTIERI DI LUNE A PADENGHE – Le sorgenti del Vasorì.

Percorrere un sentiero in mezzo alla natura del nostro territorio incontrando teatro, poesia, musica, danza. Quattro performances lungo il percorso daranno ragione della ormai diffusa sensibilità e voglia di testimoniare l’amore e il rispetto nei confronti della Terra/Madre che ci ospita (per info, costi e prenotazioni scrivere a: info@viandanze.com o chiamare al +39 329 2710963 , +39 349 1183135).

Le sorgenti del Vasorì sono la parte alta del territorio di Padenghe, quella che protegge alle spalle il Castello e che alimenta la zona umida delle Balosse percorsa nei sentieri dello scorso anno.

Con rispetto dovuto alla nostra Terra ne percorreremo i sentieri lungo i quali incontreremo la leggerezza della musica, l’intensità del teatro e della danza e della poesia accanto alla bellezza della natura.

Max 50 spettatori in cammino per ogni serata. Durata 2 ore circa. La prenotazione è obbligatoria.

A fine cammino è previsto un rinfresco/aperitivo presso Azienda Agricola Pratello su prenotazione obbligatoria, per info, costi e prenotazioni scrivere a: info@viandanze.com o chiamare al +39 329 2710963 , +39 349 1183135.

Si consiglia un abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica e una riserva di acqua.

Luogo di ritrovo: Castello di Padenghe La partenza del percorso avrà inizio improrogabilmente alle ore 18.30.