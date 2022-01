Da Elnòs “Leggi e Crea”: letture e laboratori per bambini

(red.) Proseguono a Elnòs Shopping le occasioni per esperienze di acquisto alla ricerca di capi e oggetti esclusivi ai migliori prezzi, approfittando, secondo l’ordinanza di Regione Lombardia, fino al 5 marzo, dei saldi invernali.

Al contempo, nella giornata di sabato 22 gennaio proseguiranno gli eventi per i più piccoli in collaborazione con il Festival ABiBook: ELNÒS Leggi e Crea proporrà letture e laboratori a tema “Questa notte è nevicato” per la fascia d’età dai 4 agli 8 anni, con sessioni di 30 minuti dalle 10 alle 12 nello spazio Eventi vicino a Sportland.

Nelle immediate vicinanze, per i tanti appassionati lettori bresciani si presenterà un’opportunità in più di frequentare una biblioteca, il tutto tra una spesa e un caffè: prendere un libro in prestito, effettuare una prenotazione, restituire i libri appena letti, chiedere un’informazione bibliografica sarà possibile in quello che è un vero e proprio punto di prestito della Rete Bibliotecaria Bresciana, una nuova casa per i libri che si aggiunge alle 236 biblioteche tra città e provincia.

Una porta che dà accesso, ogni sabato dalle 10 alle 12, a svariati milioni di libri, riviste, dvd e risorse multimediali accessibili gratuitamente sulla piattaforma Media Library On Line.

Dalla lettura all’arte per tutti: fino al 27 febbraio sarà visitabile l’installazione “Arte al centro” realizzata da Ellisse-Communication Strategis, in collaborazione con il centro commerciale e Fondazione Brescia Musei, che punta a creare un ponte ideale tra i luoghi della cultura e quelli del commercio. Nella struttura di engagement multimediale il pubblico potrà assistere a contenuti audio e video dedicati alla mostra “Velàzquez per Ceruti”, attualmente in corso alla Pinacoteca Tosio Martinengo. I visitatori dell’installazione riceveranno un’apposita cartolina che darà diritto all’ingresso ridotto alla Pinacoteca.