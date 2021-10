L’associazione Cieli Vibranti organizza sabato 16 ottobre alle ore 18 presso la Cascina del Parco Gallo in via Corfù 100 a Brescia Camera con vista. Il giro del mondo: Toscana. Il Trio Hegel (David Scaroni, violino, Davide Bravo, viola, Andrea Marcolini, violoncello) propone Da Boccherini a oggi, la Toscana in musica. Ingresso 5 euro (gratuito per i soci della Cascina Parco Gallo e del Bazzini Consort). Prenotazione sul sito www.ticketsms.it.