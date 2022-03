Da Azov a Wagner passando per CasaPound: presentazione del libro ‘L’Europa in camicia nera’

(red.) «L’Europa in camicia nera. L’estrema destra dagli anni Novanta a oggi» (Meltemi) è il libro del ricercatore Elia Rosati che viene presentato giovedì 31 marzo alle ore 19 nella sede di Nuova Libreria Rinascita, in via della Posta 7 a Brescia. Sarà una interessante occasione per parlare di estrema destra in Europa occidentale, ma non solo: con l’autore discuteremo anche di Ucraina, del tristemente noto Battaglione Azov e della cosiddetta “denazificazione” propagandata da Vladimir Putin.

il libro

Date le modifiche cui è andato incontro il concetto di destra nel mondo e nella storia, anche quello di estrema destra è cambiato più volte. Ne L’Europa in camicia nera lo storico Elia Rosati prova a delineare come si siano evolute, trasformate o riorganizzate le destre radicali europeo-occidentali dagli anni Novanta a oggi. E ciò ponendo in rilievo come le culture politiche neofasciste/neonaziste, identitarie, reazionarie e tradizionaliste cattoliche abbiano affrontato e cavalcato l’impatto dei fenomeni globali, della nascita dell’Unione Europea e delle crisi economico-finanziarie sulla società europea. Il risultato è uno studio storico estremamente accurato e stimolante che guida il lettore nelle pieghe più oscure delle nostre società per cercare le radici del “fascismo del terzo millennio”.

l’autore

Elia Rosati svolge attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche e il Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano. Da diversi anni si occupa di neofascismo italiano ed europeo-occidentale collaborando con giornali, riviste scientifiche e media indipendenti. Tra le sue recenti pubblicazioni: Storia di Ordine Nuovo (con A. Giannuli, 2017); CasaPound Italia (2018); Dopo le bombe (con A. Giannuli, D. Conti et al., 2019).

“Abbiamo chiesto un segnale forte e chiaro e l’abbiamo ottenuto, anche da quella destra da sempre filo Putin. In questi sei anni abbiamo visto esponenti leghisti andare in pellegrinaggio in Crimea, mentre il segretario Salvini diceva ‘meglio mezzo Putin di Mattarella’ e definiva la Russia ‘più democratica dell’Unione Europea’. Sono fatti che si commentano da soli. Bene che abbiano deciso di votare i nostri ordini del giorno eliminando ogni contraddizione”.