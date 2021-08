‘Crescendo – #makemusicnotwar’: la musica e la pace al Parco del Viridarium

Nell’ambito della rassegna cinematografica L’Eden d’estate. Il cinema al Museo, presso il Parco del Viridarium – Museo di Santa Giulia – Brescia, via Musei 81/B, lunedì 30 agosto alle ore 21.15, è in programma la proiezione di Crescendo – #makemusicnotwar di Dror Zahavi (Germania 2019, 102′).

Eduard Sporck, direttore d’orchestra di importanza mondiale riceve ed accetta la proposta di costituire un’orchestra formata da giovani musicisti israeliani e palestinesi con l’obiettivo di realizzare un concerto. L’impresa, già difficile sulla carta, si dimostra ancor più complessa nella realtà perché il confronto è da subito molto duro.

In collaborazione Festival della Pace Brescia. Presenta il film il presidente del consiglio comunale di Brescia Roberto Cammarata.

Biglietti: 6 euro intero, 5 euro ridotto (studenti fino a 26 anni, over 65, possessori Card Brescia Musei Desiderio, dipendenti Comune di Brescia, partecipanti ai laboratori e visite guidate abbinate al film). 8 euro biglietto famiglia (1 adulto + 1 bambino), 4,5 euro possessori Eden Card.

Acquista i biglietti su www.nuovoeden.it (dalla mattina fino alle ore 20 del giorno stesso della proiezione), presso la biglietteria del cinema, in via Musei 81/B (a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo). Non è necessario stampare il biglietto: mostralo direttamente sul tuo smartphone. In caso di acquisto online del biglietto si ha diritto ad accedere alla corsia a scorrimento veloce dedicata.

Nuovo Eden tel. 030 8379404 – info@nuovoeden.it – www.nuovoeden.