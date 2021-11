“Così è (o mi pare)”, in San Giovanni Pirandello nella realtà virtuale

Per Circuito Contemporaneo, la rassegna teatrale diretta dalle compagnie Chronos3 e Centopercento Teatro (qui il programma completo), venerdì 12 novembre 2021 alle ore 21.00 presso il Teatro Chiostro San Giovanni (contrada San Giovanni 12, Brescia) va in scena Così è (o mi pare). Riscrittura per realtà virtuale di Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello.

Adattamento e regia: Elio Germano.

Progetto Gold.

Tramite cuffie e visori il pubblico si ritroverà nel corpo dei personaggi di Pirandello, tra cinema, letteratura e teatro. Elio Germano pone lo spettatore al centro della scena, utilizzando un nuovo strumento tecnologico per ricreare una realtà virtuale.

Biglietto unico 8 euro – Abbonamento 40 euro per 6 spettacoli della stagione studenti. Biglietto bambini (Piccoli passi dal palco) 5 euro.

Per biglietti e prenotazioni: prenotazionichronos3@gmail.com – 333 2535576.

Per info: www.claps.lombardia.it

In ottemperanza alle disposizioni antiCovid, all’ingresso in sala verrà richiesto il Green Pass.