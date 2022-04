Corteo, musica e gastronomia per il 25 aprile dell’Anpi nel quartiere Carmine

Brescia. “Non c’è Pace senza Antifascismo” è lo slogan che caratterizzerà la giornata della Liberazione della Sezione Anpi Caduti di Piazza Rovetta in città.

A conclusione dell’ottava edizione di Carmine Resistente, nella giornata del 25 aprile il quartiere vedrà tra via Porta Pile, via Fratelli Bandiera e via Delle Battaglie le tradizionali tavolate in strada con gastronomia popolare, musica dal vivo, banchetti delle associazioni e il corteo che raggiungerà piazza della Loggia.

Il programma prevede alle 12 l’apertura degli stand gastronomici, alle 12,30 la distribuzione dello spiedo (costo 15 euro a porzione, prenotabile al numero 3280055909 entro il 20 aprile), alle 14,30 musica dal vivo con Rutier, alle 16 corteo antifascista verso piazza Loggia, alle 18 musica dal vivo.