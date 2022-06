Corte Franca, a “Parole tra i filari” il “Destino ridicolo” di Fabrizio De Andrè

Corte Franca. Arrivano nuovi incontri a “Parole tra i filari”, la rassegna culturale di Cascina Clarabella a Corte Franca.

Giovedì 7 luglio, con inizio alle 20, la scrittrice trentina Monica Malfatti presenta “Destino ridicolo” (Serra Tarantola), saggio che racconta Fabrizio De André a partire dal suo ultimo lascito, un romanzo, per poi muoversi a passi leggeri nell’analisi pressoché totale del suo repertorio. Con accompagnamento musicale. La serata è promossa in collaborazione con la Libreria Mondadori di Lovere.

Le presentazioni sono proposte come aperitivi letterari. Mentre si ascoltano l’autore e il suo racconto, si gustano il piatto aperitivo del Centottanta e un calice di Franciacorta Clarabella. Per partecipare è richiesta la prenotazione a clarabella@cascinaclarabella.ito al numero 030.9821041. Chi lo desidera, su prenotazione, può fermarsi a cena e apprezzare ‘I taglietti’, gli assaggi proposti dallo chef Davide Taglietti.

Per maggiori informazioni, www.cascinaclarabella.it