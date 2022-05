Cordini, Gabanizza, Venturini: rock e blues anni 60-70 al “Ciro Sound Live”

Brescia. Ritorna al “Ciro Sound Live” il power-trio di Giorgio Cordini (chitarra e voce), con Max Gabanizza al basso e Alberto Venturini alla batteria e percussioni. Il loro repertorio, continuamente rinnovato e che spazia tra il rock e il blues degli anni 60-70, verrà proposto nelle sale interne del Ristorante Pizzeria “Da Ciro” in via Cacciadenno 6 a Mompiano martedì 10 maggio a partire dalle ore 21,15.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: 030 2004488.

Il trio Cordini, Gabanizza e Venturini è formato da tre professionisti che nel corso della loro brillante carriera hanno suonato con i più grandi interpreti della scena musicale italiana e internazionale. La loro grande passione per Jimi Hendrix, Eric Clapton, Carlos Santana e per la musica degli anni 60-70 li porta a cimentarsi con entusiasmo con il rock-blues, un genere musicale cheha sempre guidato il loro percorso. Il repertorio è continuamente rinnovato anche con l’inserimento di brani di rock italiano di quel periodo.