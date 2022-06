Visite guidate alle Donne nell’Arte e alla Madonna delle Grazie

Brescia. Domenica 5 giugno l’associazione Oltre il Tondino propone due visite guidate. Alle 14,20 ultima chiamata per la mostra Le Donne nell’Arte. Una visita guidata alla mostra che racconta le donne da Tiziano a Boldini prima che chiuda fra una settimana. Donne sante, eroine storiche e mitologiche, i ritratti. Le donne protagoniste in tutte le loro sfumature. Un viaggio nell’arte e nel costume da non perdere. Ritrovo: entrata di Palazzo Martinengo via dei Musei, 20 minuti prima dell’orario d’ingresso per il servizio di radioguide. Durata della visita: h. 1,20 circa. Numero massimo di 18 partecipanti; contributo per la visita: 18,00 euro, comprensivo di biglietto d’ingresso alla mostra 10,00 (ridotto gruppi) e visita guidata 8,00 euro. Prenotazione obbligatoria: 348.3831984 – info@oltreiltondino.it – www.oltreiltondino.it.

Sempre domenica 5 giugno alle ore 16.15 è in programma la visita al Santuario e alla Basilica della Madonna delle Grazie, un viaggio nell’arte nei luoghi di San Paolo VI, il pontefice amico degli artisti. La Madonna delle Grazie è un luogo ricco di fede e spiritualità, rinnovata ai giorni nostri nel culto di San Paolo VI che qui crebbe da ragazzo, e sull’altare del Santuario celebrò esattamente 102 anni fa, il 30 maggio 1920, la sua prima messa. Ma Santa Maria delle Grazie è arte che si svela nelle sue diverse espressioni: dal ricco apparato barocco della basilica, alle forme neogotiche del santuario, passando per il chiostro rinascimentale fino al prezioso portale che racconta una storia ancora più antica.

Una visita guidata alla scoperta di un santuario dalla storia articolata che si snoda attraverso i secoli dal medioevo fino ai giorni nostri: origine e decadenza di ordini religiosi legati alla storia del quartiere, storie di nobili più o meno puri di cuore ma soprattutto la storia della profonda fede della popolazione che ha attraversato il tempo.

Ritrovo: davanti alla Madonna delle Grazie; durata: h. 1.30 circa. Contributo: 9,00 euro a persona, pagamento prima dell’inizio della visita.

La visita guidata sarà realizzata seguendo le disposizioni vigenti, con un numero minimo di 8 e un massimo di 18 partecipanti. Prenotazione obbligatoria: 348.3831984 – info@oltreiltondino.it – www.oltreiltondino.it.