Per la rassegna Pressione bassa, organizzata da Teatro Laboratorio con il patrocinio della Fondazione Provincia di Brescia Eventi per il giorno del Ricordo, domenica 6 febbraio alle ore 21 nell’Auditorium San Salvatore di Rodengo va in scena Sorelle, con Anna Teotti e Francesca Cecala per la regia di Sergio Mascherpa. L’ingresso è libero.

Lo spettacolo racconta la storia di due donne, una italiana e una slava, del racconto del massacro delle Foibe e dell’esodo istriano.