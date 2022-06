I proverbi bresciani raccontati dalla città, una visita guidata

Brescia. L’associazione “Guida Artistica”, gruppo di guide turistiche di Brescia e Provincia, propone per giovedì 30 giugno a partire dalle ore 20 la visita guidata:

DIGHET DE BÚ? PROVERBI BRESCIANI A ZONZO PER LA CITTA’

E se luoghi e monumenti in città avessero ispirato alcuni tra i modi di dire più popolari di Brescia? O viceversa se rileggessimo statue, targhe, nomi di vie alla luce di proverbi bresciani? Lungo un percorso a piedi ne scopriremo delle belle, da lè bàle de Arnaldo al mal del marzüc … e ricordate che “la vera poesia l’anima prende, anche se chi l’ascolta poco intende”.

E’ obbligatoria la prenotazione al 3473028031 e ogni appuntamento prevede un contributo di euro 8. La durata è di 90 minuti circa e l’inizio alle ore 20.