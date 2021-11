“Quale futuro per la giustizia?” un incontro in città

Lunedì 15 novembre alle ore 18,30 presso l’auditorium Capretti di via Avogadro 23 a Brescia è in programma l’incontro pubblico sul tema della Giustizia dal titolo “Quale futuro per la giustizia?”. Il dibattito vedrà come relatori l’onorevole Enrico Costa, responsabile Giustizia di Azione, e l’onorevole Alfredo Bazoli del Pd, moderati dal giornalista Pierpaolo Prati. L’accesso sarà libero previa controllo Green Pass fino ad esaurimento posti.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@bresciainazione.it.

“L’occasione sarà utile affinché progressisti, riformisti e liberali possano discutere e confrontarsi sulla riforma della giustizia in ottica garantista, con l’auspicio di inaugurare una nuova stagione di intese anche su altri temi”, dice Alessandro Macca, responsabile gruppo Giustizia Brescia in Azione.

“Brescia in Azione intende promuovere sempre più incontri di confronto con altre forze politiche. Partiamo da questo primo appuntamento sul tema della Giustizia con due relatori riconosciuti da tutti come due tra i massimi esperti sul tema”, sostiene Fabrizio Benzoni, coordinatore provinciale Brescia in Azione.