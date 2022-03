La Pinacoteca di Brescia con lo sguardo della poetessa Maria Zanolli

(red.) Talks. Le arti in dialogo, è il titolo del nuovo progetto che la Fondazione Brescia Musei ha messo in campo per raccontare e vedere con occhi diversi la bellezza e il potere evocativo del patrimonio della Pinacoteca Tosio Martinengo.

Un ciclo di appuntamenti che vedono coinvolti diversi artisti per dar vita a un dialogo che mette in relazione differenti discipline delle arti: musica, poesia, fotografia, danza e canto tesseranno infatti un profondo legame con la pittura.

Gli appuntamenti si rivolgono a un pubblico adulto e non hanno forma né di visita, né di lezione: ciascuno è un sentiero inedito che condurrà il pubblico a scoprire l’arte attraverso linguaggi diversi. Ogni artista coinvolto porta dunque la propria interpretazione, secondo una specifica disciplina, di una o più opere della collezione, insieme a un momento di scambio e di confronto con il pubblico.

Una novità assoluta che riporta nella contemporaneità la bellezza dei salotti culturali di romantica memoria, nel quale le diverse declinazioni delle discipline artistiche, che per questa prima edizione sono affidate a un parterre di ospiti tutto femminile, si incontrano e si svelano al pubblico.

Giovedì 31 marzo 2022 alle ore 18, la poetessa Maria Zanolli guida il pubblico con Opere in versi. Giornalista bresciana, autrice, esperta di comunicazione, lavora a scuola come educatrice, progetta e conduce laboratori di poesia. È guida ambientale escursionistica ed è ideatrice dell’iniziativa “Leggiamo Poesia”, incontri di lettura condivisa per vivere insieme il piacere della poesia. Sue opere letterarie sono pubblicate su riviste e antologie di riferimento della poesia italiana. La Misura del vuoto, L’erudita, 2020 è la sua ultima pubblicazione.

La partecipazione è gratuita dietro prenotazione: CUP Centro Unico Prenotazioni, 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com. Durata: 1 ora circa.

Ritrovo: presso la biglietteria della Pinacoteca Tosio Martinengo (piazza Moretto 1, Brescia). L’accesso alle sedi museali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Super Green Pass; è necessario anche mostrare un documento di identità in corso di validità.