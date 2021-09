In Castello due giorni di degustazione gratuita delle birre di Darmstadt e dei vini della Rioja

Il Festival dei Sapori incontra le città gemellate con Brescia, Darmstadt e Logroño. Sabato 25 e domenica 26 settembre a partire dalle ore 11 in Castello sono in programma due intere giornate di presentazione, condivisione e degustazione delle specialità enogastronomiche di Darmstadt e Logroño. Un modo unico e originale, aperto a tutti, per scoprire i sapori dei prodotti dei nostri cugini e per vivere il Castello di Brescia.

Al termine della presentazione: degustazione gratuita della birra di Darmstadt e dei vini della Rioja.

Le presentazioni si tengono nello spazio Agorà di We Love Castello, vicino la locomotiva, durano un’ora e sono organizzate dalle 11.00 alle 20.00 con turni stabiliti.

La prenotazione è obbligatoria ed è necessario il Green Pass.

Per prenotare incontro e fascia oraria:

https://welovecastello.it/eventi/wlc/citta-gemellate-al-festival-dei-sapori/

o link breve equivalente: https://bit.ly/3CyMvxQ