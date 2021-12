‘Domande e risposte sull’Occidente’, il 15 la presentazione del quinto volume

Fondazione Civiltà Bresciana propone la presentazione del volume n. 5 dell’Opera Omnia di Giulio Aleni Domande e risposte sull’Occidente, che si terrà mercoledì 15 dicembre alle ore 17, presso il salone “Mario Piazza” della Fondazione Civiltà Bresciana in vicolo San Giuseppe 5 a Brescia.

Coordina la prof.ssa Simona Negruzzo (Università di Bologna). Presenta Gianni Criveller (PIME di Milano). Intervengono Huizhong Lu (traduttrice dell’opera) e prof. Mario Gorlani (presidente Fondazione Civiltà Bresciana).

La partecipazione in sede è gratuita con obbligo di prenotazione e Green Pass. Per informazioni e prenotazioni: 030/3757267 – info@civiltabresciana.it

Sarà possibile seguire l’evento in diretta collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Civiltà Bresciana Onlus https://www.facebook.com/Fondazione-Civilt%C3%A0-Bresciana-Onlus-404182792976654/

Sarà possibile ascoltare la presentazione anche in un secondo momento accedendo al nostro canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCstFg4kwYljIAc-P3G-dSrA