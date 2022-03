Fino al 22 marzo “Laura Benedetti-Percorso di luce” in mostra all’Aab

(red.) E’ in programma sabato 12 marzo, alle 18 in Vicolo delle stelle, 4 a Brescia, presso la sede dell’Associazione Artisiti Bresciani (AAB) l’inaugurazione della mostra a cura di Giovanna Galli e intitolata “Laura Benedetti, percorso di luce”.

L’Architetto Laura Benedetti, scomparsa un anno fa dopo breve e improvvisa malattia, è stata a lungo membro del Consiglio Direttivo dell’AAB e Presidente del Comitato di Garanzia.

“Con questa mostra”, spiega l’Associazione in una nota, si “vuole ricordare Laura, la sua passione e la sua bravura artistica, il suo impegno e il suo prezioso contributo alla vita dell’Associazione”. “È il modo pubblico ed evidente con cui l’AAB – scrive il presidente Massimo Tedeschi – può dire il suo “grazie” a Laura e rendere omaggio a questa artista”.

“La pittura di Laura Benedetti – continua la curatrice della mostra Giovanna Galli – ci parla di lei ricordandoci la sua delicatezza ed eleganza di modi, insieme alla forza, trattenuta ma vibrante, della sua passione; e raccontandoci dello sguardo, rigoroso e intenso che Laura posava sul mondo: uno sguardo curioso e indagatore che non smetteva di indugiare, sul filo sottile della precisione e dell’ambiguità, sulle illimitate sfumature di senso trattenute dall’immagine”.

“Per ricordare la figura della moglie Laura Benedetti, il marito, ingegner Giovanni Franceschini, ha deciso di dare vita alla Fondazione Blaumann (sarà data notizia della prossima costituzione in occasione dell’inaugurazione), che sarà finanziata con gli utili delle aziende Tecnosens S.p.A. e Blaumann s.a.s. (di proprietà dei coniugi Benedetti – Franceschini) e che avrà la finalità di sostenere la ricerca in campo fisico-matematico.

La mostra sarà aperta fino a martedì 22 marzo 2022 con orario 16 – 19.30 (chiuso il lunedì).