A Torbole il piacere della lettura secondo Alberto Manguel

(red.) La rassegna “Un libro, per piacere!” del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano da diciotto edizioni promuove il piacere di leggere, proponendo letture sceniche e incontri con l’autore per avvicinare un pubblico sempre più ampio alle biblioteche e ai libri. Interamente dedicato al piacere, anzi, alla passione per la lettura, è il recital che andrà in scena martedì 23 novembre, alla Biblioteca Comunale di Torbole Casaglia. “Ma cos’è questa passione”, di e con Michele D’Aquila, con Francesco Baiguera alla chitarra e Silvia Lovicario alla viola da gamba e voce (Duo Nùes, nella foto), è tratto dal bellissimo libro di Alberto Manguel “Una storia della lettura” (Feltrinelli).

In questo testo affascinante, che mescola saggio e autobiografia, Manguel racconta la lettura attraverso il suo sguardo di accanito bibliofilo: un’ottica soggettiva, passionale e intima. Con rigore e leggerezza, Manguel parte da annotazioni personali, passi autobiografici, aneddoti che dissacrano la letteratura in quanto scienza e arriva a celebrare la superiorità della lettura e, soprattutto, dei lettori. A questo scopo chiama in causa Plinio, Dante, Cervantes, sant’Agostino, Colette e l’amatissimo Borges, di cui in gioventù è stato fedele lettore ad alta voce.

Manguel parla della forma del libro, dei libri proibiti, del valore delle prime pagine, di cosa vuol dire leggere in pubblico e, al contrario, dentro la propria testa, e ancora, del potere del lettore, della sua capacità di trasformare e dar vita al libro, quanto e forse più dell’autore stesso, della follia dei librai e del fuoco sacro che divora ogni vero appassionato di storie. E lo fa attingendo a immagini della sua infanzia a Buenos Aires, quando passava ore e ore nella libreria vicino a casa, o sotto le coperte, eccitato e rapito da quel tempo segreto rubato alla notte e consegnato all’immaginazione.

Le parole di Michele D’Aquila e la musica del Duo Nùes, accompagneranno il pubblico in questo affascinante viaggio, nonché assoluta dichiarazione d’amore per i libri. “Ma cos’è questa passione” è in programma martedì 23 novembre alle ore 21, presso la Biblioteca di Torbole Casaglia, in via De Gasperi 12. L’ingresso è gratuito, è necessario il possesso del green pass. Per informazioni: Biblioteca di Torbole Casaglia, tel. 0302150705 o mail biblioteca@comune.torbole-casaglia.bs.it