“Coor dè mama el sbaglia mai” sabato al Teatro Arcobaleno di Fiumicello

Per la stagione di teatro dialettale “Us da le as” al Teatro Arcobaleno di via Manara 23, quartiere Fiumicello Brescia (info: tel. 030 313091), parcheggio presso la Scuola Bottega di via Carducci 88, sabato 19 febbraio 2022 alle ore 20,45, la compagnia “I malgiost” di Sospiro (Cr) propone lo spettacolo “Coor dè mama el sbaglia mai”, di Giorgio Tosi, regia di Aldo Rossini.

Ingresso 5 euro. Obbligo di Super green pass e mascherina FFP2.