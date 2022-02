Convegno online sulle emissioni da agricoltura e zootecnia

(red.) “Qual è lo stato di salute dell’aria in Pianura Padana? E quanto impatta l’attività agricola su di essa? Per rispondere a questi dubbi venerdì 25 febbraio dalle ore 10 alle 13 è in programma un convegno online del progetto AgriAir, un dialogo tra ricerca, decisori e cittadini al quale parteciperanno rappresentanti degli enti pubblici a livello regionale e comunale, le Arpa, le associazioni di agricoltori e dei produttori di bioenergia.

Il progetto AgriAir intende supportare la scelta di misure efficienti di riduzione delle emissioni da agricoltura e zootecnia nella pianura Padana, valutando le possibili soluzioni tecnologiche, energetiche e comportamentali, in termini di costi e benefici, impatti sulla salute, risparmio di energia e di combustibili fossili. Ciò sarà reso possibile dall’elaborazione di una grande mole di dati ambientali, economici e sociali e dall’utilizzo di un sistema di modellistica integrata.

AgriAir è finanziato dalla Fondazione Cariplo e vede la partecipazione delle Università degli Studi di Brescia e Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, del Dipartimento di Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano e di AmbienteParco, science center di Brescia.

