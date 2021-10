Contributi a fondo perduto per micro imprese, a Gavardo incontro di Confesercenti

In occasione della pubblicazione dei bandi Start-Up della Camera di Commercio di Brescia e di Regione Lombardia, Fai Credito Rilancio, Formare per assumere e Sicurezza e Ambiente, Confesercenti intende illustrare alle micro imprese coinvolte (commercio, turismo, artigianato, ristorazione e bar) i requisiti e le modalità per richiedere importanti contributi a fondo perduto.

Lo farà in due incontri, il primo dei quali è in programma mercoledì 13 ottobre a Gavardo alle ore 20,30 presso l’Auditorium Cecilia Zane in via Giovanni Quarena 8, in collaborazione con il Comune di Gavardo

Apertura dei lavori: Fabrizio Ghidinelli – assessore Attività Produttive del Comune di Gavardo

Relatori: Barbara Quaresmini – presidente Confesercenti della Lombardia Orientale

Mirko Costa – responsabile Finanza Agevolata Confesercenti della Lombardia Orientale.

La partecipazione è gratuita. Gli incontri si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e anti contagio Covid19. Per info e prenotazioni: tel. 030 2421697 | email info@comservizi.it.