Continua Franciacorta in Bianco in tour: 22 e 23 gennaio a Passirano

(red.) Il Covid non ferma la rassegna Franciacorta in Bianco in tour che anche nel prossimo appuntamento di Passirano, il 22 e 23 gennaio a Villa Fassati Barba, si conferma come uno degli appuntamenti principali del bresciano per riflettere sulle peculiarità del territorio e sulle possibilità di sviluppo in chiave turistica. Se da un lato, infatti, per la tappa di Passirano è stato necessario sospendere le consuete degustazioni a causa della delicata situazione sanitaria, è stata invece confermata la parte convegnistica della rassegna. Inoltre è stato rafforzato – ed è un’altra bella novità – il calendario di visite della splendida Villa Fassati Barba già Fenaroli Avogadro aperta per l’occasione. La due giorni si aprirà dunque sabato 22 gennaio alle ore 16.00 con una tavola rotonda del ciclo Convivium Visioni di Franciacorta che metterà a tema: “Brescia e Franciacorta, un legame scritto nella storia“. L’evento potrà contare sulla partecipazione degli amministratori del territorio e su un parterre di ospiti di primo piano. Interverranno Fabio Rolfi (assessore all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia), Claudia Carzeri (consigliere regionale), Gian Antonio Girelli (consigliere regionale), Guido Galperti (vice presidente Provincia di Brescia), Emilio Del Bono (sindaco di Brescia), Francesco Pasini Inverardi (Presidente Terra della Franciacorta e sindaco di Passirano), Gianluca Cominassi (sindaco di Castegnato), Tiziano Belotti (sindaco di Rovato), Marco Ghitti (sindaco di Iseo), Fabrizio Scuri (sindaco di Cazzago San Martino), Anna Becchetti (sindaco di Cortefranca), Vincenzo Simonini (sindaco di Provaglio d’Iseo), Patrizia Turelli (vice sindaco di Castegnato), Francesco Mazzetti (assessore di Castegnato), Jacopo Inverardi (assessore di Passirano), Flavio Bonardi (Presidente della Strada del vino e dei Sapori Colli dei Longobardi), Manuel Gabriele (direttore Visit Brescia), Silvano Brescianini (Presidente del Consorzio Franciacorta), Gabriele Archetti (presidente Fondazione Cogeme), Luigi Biolatti (Coldiretti), Paolo Uberti (imprenditore e presidente di Unionalimentari Brescia), Roberta Raguso (Dorocatrame), moderati da Luca Riva (Radio Bruno). Per accedere è necessario il Super Green Pass e prenotazione obbligatoria a franciacortainbianco@virgilio.it o al 3662169807.

Accanto al momento convegnistico, però, Franciacorta in Bianco terrà fede alla sua anima di rassegna dove il cibo diventa cultura. Ecco perché in questa occasione, pur essendo momentaneamente sospesa la degustazione, sarà invece possibile vivere il rapporto con il territorio scoprendo le bellezze di Villa Fassati Barba già Fenaroli Avogadro. La visita, in collaborazione con Radio Bruno, Iseo Guide e Guida Artistica, sarà organizzata domenica in due diverse fasce orarie: 14.30 e 16.00. Per accedere è necessario il Super Green Pass e prenotazione obbligatoria a info@iseoguide.it o al 3470561773.



Gli altri appuntamenti di Franciacorta in Bianco

Franciacorta in Bianco in tour farà tappa inoltre a Rovato (20 febbraio 2022) nel Salone del Pianoforte in Municipio, Cazzago San Martino (27 marzo 2022), Monticelli Brusati (24 aprile 2022), Gussago (29 maggio 2022) in Sala Civica, Provaglio (19 giugno 2022) nel monastero di San Pietro in Lamosa, Cortefranca (24 luglio 2022), Adro (25 settembre 2022) in Sala Mostre Palazzo Municipale per poi chiudersi a Castegnato nell’ottobre 2022. I weekend e le domeniche di Franciacorta in Bianco in tour sono state ideate per avere un doppio canale di comunicazione che comprende progettualità, divulgazione e degustazione. Nella prima parte di ogni evento saranno infatti coinvolti gli operatori e gli esperti chiamati a confrontarsi nelle tavole rotonde del progetto Convivium Visioni di Franciacorta. A seguire un ricco programma di degustazioni e abbinamenti condotti dagli esperti Onav e Onaf, che potrà subire eventuali variazioni o cancellazioni in base alla situazione sanitaria. Per tutti i dettagli: www.franciacortainbianco.it