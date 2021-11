Consumo di suolo e riscaldamento globale, incontro con la rivista “Gaia”

(red.) Giovedì 4 novembre alle ore ore 20,30 presso la Biblioteca Sociale “Il Porto delle Culture” di via Milano 59 è in programma un incontro sul tema Consumo di Suolo e Surriscaldamento Globale, con la presentazione della rivista Gaia, curata e prodotta dall’Associazione AlterNative.

Il progetto AlterNative riunisce le esperienze e il know-how di alcuni giovani bresciani. Neolaureati, ricercatori e appassionati il cui percorso di vita e di studio ha portato ad occuparsi ed approfondire tematiche legate alla sostenibilità ambientale, alla pianificazione territoriale, al calcolo dei costi sociali d’impresa e alla tutela e

promozione della biodiversità culturale e agricola nel contesto bresciano. Le attività del progetto, in particolare, sono tese alla ricerca, alla promozione e alla divulgazione di tematiche scientifiche legate ai campi dell’ecologia, delle scienze sociali (sociologia e antropologia culturale) e della geografia.

Prenotazione consigliata scrivendo a portodelleculture@gmail.com, ingresso consentito solo con green pass e fino a esaurimento posti. Maggiori info: https://www.alternativeaps.org/