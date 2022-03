Conoscere il ciclo vitale della plastica: un incontro a Provaglio d’Iseo

Per poter attivare un’economia circolare fondamentale per la tutela del nostro ambiente è importante conoscere anche il ciclo vitale della plastica, ma soprattutto capire quali possono essere gli ambiti e i processi per una “rinascita” del prodotto con un impatto ambientale quasi nullo. Si parlerà di questo e molto altro venerdì 11 marzo 2022 a partire dalle ore 17.00 presso Barone Pizzini, via S. Carlo, 14 a Provaglio d’Iseo (Bs) nel corso di un evento organizzato dall’europarlamentare della Lega Danilo Oscar Lancini.

Moderatore: Giancarlo Farina, chimico ambientale, patron Arianna Ambiente Srl. Relatori: Augusto Rampa, patron Rifra Masterbatches S.p.A; Michele Modesti, Università di Padova Dipartimento Ingegneria Industriale; Giuseppe Riva, direttore associazione Plasticseurope Italia; Marco Versari, rappresentante Biorepack Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile; Giorgio Quagliuolo, presidente Corepla; Roberto Sancinelli, presidente Montello Spa.

A causa del periodo pandemico, il convegno sarà a numero chiuso (è necessario registrarsi a questo link) e potrà accedere solo chi in possesso del Super Green Pass. Il dibattito sarà seguito da un’apericena