concerto di Natale della banda musicale G. Forti di Botticino

(red.) Breve descrizione del programma del concerto di Natale della banda musicale Giuseppe Forti di Botticino. Il concerto di Natale, che si terra domenica 22 dicembre ore 16:00 presso il teatro Centro Lucia di Botticino, vedrà come protagonista la Banda Musicale Giuseppe Forti, diretta da Stefano Gamba, sarà dedicato alla Danza e alla musica popolare europea. Il programma prende ispirazione da tradizioni francesi, irlandesi e armene.

Queste sono anche le origini dei compositori dei brani che verranno eseguiti.

Il viaggio musicale inizierà in Francia, dove Charles Gounod compositore dell’ 800 scrive il dramma lirico Faust.

Il compositore armeno Aram Kchaturian con la “Danse du Sabre” descrive in musica una danza di ballerini, i quali mettono in mostra le loro abilità con le sciabole.

“Courtly Airs and Dances” scritta dal Compositore Ron Nelson è una suite di danze Rinascimentali tipiche di cinque paesi europei durante il 1500. Si apre con una Intrada simile a una fanfare seguita da Basse Danse (Francia), Pavane (Inghilterra), Saltarello (Italia), Sarabanda (Spagna) e Allemande (Germania).

Non potevano mancare all’ interno del programma due bellissimi brani ispirati alla musica e alla danza popolare Irlandese.

Dublin Dances di Van der Roost e Lord Tullamore di Carl Wittrock sono i brani più consistenti del concerto, ma sicuramente capaci di un notevole coinvolgimento ritmico e lirico.

Con “Lord of the Dance”, il pubblico verrà portato all’ interno di un Musical degli anni 90 anch’esso basato sulla musica tradizionale irlandese.

Non mancheranno i brani tradizionali capaci di far respirare l’ Atmosfera del Natale, il Concerto però terminerà…danzando…