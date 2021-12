Concerto di Natale (barocco) per la chiusura del 2021 al Grande

(red.) Si chiude martedì 21 dicembre alle 20 la Stagione 2021 del Teatro Grande con il Concerto di Natale.

L’appuntamento darà spazio, ancora una volta, alla musica barocca grazie alla collaborazione con le Settimane Barocche di Brescia con cui vengono da sempre realizzati concerti di elevata qualità e programmi di raro ascolto, spesso eseguiti con strumenti originali.

Il Concerto di Natale sarà quest’anno dedicato alle Cantate di Bach eseguite dall’Accademia dell’Annunciata e dall’Ars Cantica Choir con Riccardo Doni al cembalo e alla direzione e Marco Berrini come Maestro del coro.

L’Accademia dell’Annunciata e il coro Ars cantica proporranno un affascinante viaggio attraverso la grande musica barocca tedesca e italiana. Due mondi che, pur apparentemente lontani, si sono influenzati vicendevolmente.

Un Concerto di Natale con un programma prezioso che chiuderà con raffinatezza la Stagione 2021 del Teatro Grande. La prima parte del concerto è dedicata a due Cantate di Johann Sebastian Bach (Jauchzet Gott in allen Landen BWV 51 e Nach Dir, Herr, Verlanget, Mich BWV 150), entrambe parte di una immensa architettura testuale-musicale ineguagliabile. La seconda parte del concerto prevede invece il Concerto Grosso Op. 5 n. 6 di Giuseppe Sammartini – in cui il compositore sviluppa la sua arte della variazione per chiudere con una delicatissima pastorale per il tempo di Natale – e il Magnificat in Sol maggiore di Baldassarre Galuppi, poderosa partitura che, oltre agli spettacolari dialoghi tra Soprano solo e Coro, presenta la particolarità dei Violoncelli soli concertanti con la voce, stile tanto caro alla scuola napoletana.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili alla Biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto un biglietto studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero. Ricordiamo che la Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente. Si ricordano gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno dell’evento la Biglietteria sarà aperta fino all’orario di inizio spettacolo.

L’accesso agli spazi del Teatro sarà possibile solo previa esibizione del Green Pass Rafforzato. Per evitare code e assembramenti il Teatro sarà accessibile al pubblico a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni rappresentazione. Raccomandiamo agli spettatori di presentarsi all’ingresso non oltre i 30 minuti precedenti l’orario d’inizio dell’evento. Le disposizioni per il contenimento della pandemia attualmente in corso prevedono l’obbligo della mascherina (chirurgica o di categoria protettiva superiore, no mascherine di comunità) per tutti gli spettatori.