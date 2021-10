Concerto al Grande per il giorno della memoria

(red.) Mercoledì 27 ottobre alle ore 20 la Fondazione del Teatro Grande ripropone il concerto per il “Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo”. A causa della pandemia, l’appuntamento inizialmente fissato per il 9 maggio 2020 era infatti stato annullato, ma la Fondazione del Teatro Grande ha deciso di recuperarlo nella Stagione settembre-dicembre 2021.

Realizzato in collaborazione con il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia e con la Casa della Memoria, il concerto vede protagonista l’Orchestra STU.D.I.O. del Conservatorio Luca Marenzio di Brescia diretta dal Maestro Pier Carlo Orizio.

La serata sarà una importante occasione di esibizione per i giovani musicisti che prendono parte al progetto STU.D.I.O. che nasce come un laboratorio/bottega di pratica professionale orchestrale in cui insegnanti e studenti si esibiscono fianco a fianco. Questo consente agli allievi di apprendere sul campo il “mestiere” e di vivere direttamente e in maniera completa le fasi di realizzazione dell’esecuzione, dalla lettura delle parti, che avviene in classe già prima delle prove d’insieme, all’esecuzione pubblica.

Diretti dalla bacchetta del Maestro Pier Carlo Orizio, i musicisti sul palco saranno impegnati nell’esecuzione della Dante Symphonie, intensa e articolata composizione di Franz Liszt che prevede anche la partecipazione di un coro femminile che per l’occasione sarà quello del Conservatorio Luca Marenzio e sarà diretto dal Maestro Silvio Baracco.

Oltre ad essere inserito nella Stagione del Teatro Grande, il concerto è parte delle iniziative di Eloquentia Musicae, il Festival dedicato a Dante Alighieri organizzato dal Conservatorio di Brescia.

Il concerto è offerto gratuitamente alla città. Per partecipare è comunque necessario il biglietto che è ritirabile alla biglietteria del Teatro Grande fino ad esaurimento posti.

Si ricordano gli orari di apertura della biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno dell’evento la biglietteria sarà aperta fino all’orario di inizio del concerto.