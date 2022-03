Con “Non correre Amleto” torna Teatro aperto

(red.) Prende il via la seconda parte della quinta edizione di Teatro aperto, il progetto culturale del Centro Teatrale Bresciano che punta i riflettori sulla drammaturgia contemporanea e coinvolge il pubblico in un percorso di scoperta e indagine collettiva di alcuni dei testi più interessanti della scena nazionale e internazionale.

Il progetto è affidato alla direzione artistica di Elisabetta Pozzi, tra le interpreti più amate e seguite dal pubblico bresciano, e, da quest’anno, si avvale della consulenza artistica di Marco Archetti, scrittore e drammaturgo che da alcuni anni collabora stabilmente col Ctb.

Dopo il successo della prima parte, da marzo a maggio saranno presentati quattro testi di drammaturgia italiana, in forma di lettura scenica.

Il primo appuntamento è con Non correre Amleto, sabato 26 marzo alle ore 16, al Teatro Sociale di Brescia (via F. Cavallotti, 20), testo di Francesca Garolla con Viola Graziosi nel ruolo di Lei e Graziano Piazza, Lui. Il coordinamento registico è di Francesca Garolla e Viola Graziosi. Coordinamento tecnico, Cesare Agoni. Drammaturgia del suono, Daniele D’Angelo. Coordinamento organizzativo, Silvia Quarantini. Ufficio stampa e comunicazione

Veronica Verzeletti e Sabrina Oriani. Produzione, Centro Teatrale Bresciano.

29 maggio 1993, un convoglio di aiuti umanitari diretto verso le città di Vitez e Zavidovići, in Bosnia Erzegovina viene assalito da una banda di irregolari. Tre persone vengono uccise, due riescono a fuggire scappando nei boschi. La scrittura di Non correre Amleto parte da questa tragedia e mette in scena due monologhi paralleli: un uomo e una donna che parlano di un lutto, nel tentativo di renderlo accettabile.

Che cosa significa dare senso a un lutto? In che modo una morte diventa più “giusta” di un’altra?

I due apparentemente non dialogano, ma in realtà sì, perché vivono quel che viviamo tutti: la ricerca di qualcosa che possa alleviare il dolore. E di risposte che non si trovano. E di una verità che, spesso, è più sciocca della menzogna.

Francesca Garolla è autrice, classe 1982, milanese. I suoi testi sono tradotti in francese grazie alla Maison Antoine Vitez. Non correre Amleto è stato selezionato nel Palmarés de la Comédie Française. Nel 2020/2021 è stata l’unica lauréat europea della sezione di scrittura teatrale della Cité Internationale des Arts di Parigi.

Come consuetudine, al termine della lettura sarà chiesto agli spettatori di esprimere attraverso schede di recensione i propri giudizi, commenti e sensazioni sul testo presentato, in un avvincente percorso collettivo di dialogo e confronto che porterà a definire uno o più testi vincitori.

I testi segnalati avranno la possibilità di essere prodotti nelle prossime Stagioni o presentati in forma di mise en espace.

All’ingresso in sala, verrà consegnata al pubblico la scheda di recensione da compilare; sarà possibile anche avvalersi della modalità di compilazione digitale, presente sul sito del Ctb www.centroteatralebresciano.it.

Abbonamenti e biglietti. Ingresso singolo € 7,00. Abbonamento 4 ingressi € 24,00. Abbonamento 4 ingressi per abbonati CTB € 20,00.

Acquisto presso: Biglietteria del Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20 – t. 030 2808600; biglietteria@centroteatralebresciano.it, da martedì a sabato: 16.00-19.00

domenica: 15.30-18.00.

Punto vendita Ctb, Piazza della Loggia, 6 – t. 030 2928609, da martedì a venerdì: 10.00-13.00 (festivi esclusi)

On-line sul sito ctb.vivaticket.it e in tutti i punti vendita aderenti al circuito

Biglietteria telefonica t. 376 0450011. Servizio disponibile gli stessi orari della Biglietteria del Teatro Sociale.

Agli acquisti effettuati e pagati con carta di credito, tramite il servizio di biglietteria telefonica, verrà applicata la maggiorazione pari al 2,5% del costo dell’abbonamento o biglietto.