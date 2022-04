Con Metef e Confindustria Brescia un convegno sull’Alluminio Verde

Brescia. Organizzato da Metef e Confindustria Brescia, mercoledì 4 maggio 2022 dalle 14,30 alle 17,30 presso la sede di Confindustria Brescia (via Cefalonia, 60), in Sala Beretta è in programma un convegno sull’Alluminio Verde.

Gli specialisti del mondo della cultura metallurgica e tecnologica e del mondo dell’industria presenteranno i temi fondamentali sulle principali qualità dell’alluminio e le sue leghe in termini di flessibilità tecnologica, economia circolare ed ecosostenibilità per valorizzarne il suo impiego nelle diverse applicazioni finali.

Il programma

14:30 – 15:00 Introduzione da parte di Mario Conserva (Presidente Metef) e Mauro Cibaldi Membro del Consiglio del settore Metallurgia di Confindustria Brescia.

15:00 – 15:20 Sinergie Università-Industria per lo sviluppo di soluzioni sostenibili basate sulle leghe di alluminio: ricerche nazionali e internazionali. Relatori: Franco Bonollo (Università di Padova), Annalisa Pola (Università di Brescia)

15:20 – 15:40 Alluminio green. La circolarità, la sostenibilità e la rendicontazione certificata dell’alluminio da riciclo. Relatore: Michele Bortolami (Raffmetal)

15:40 – 16:00 Cinquanta sfumature di verde. Relatore: Mahmood Daylami (Gulf Aluminium Council)

16:00 – 16:20 Il meccanismo del CBAM per il settore dell’alluminio – considerazioni e proposte Assomet. Relatore: Marianna Faino (Assomet)

16:20 – 16:40 Il riciclo dell’alluminio come strategia chiave per la sostenibilità ambientale: spunti per un’economia circolare nell’edilizia. Relatore: Valeria Superti (Novelis)

16:40 – 17:00 Alluminio in edilizia. La proposta di Saie rivolta alle prospettive di sviluppo dell’alluminio nel building. Relatore: Tommaso Sironi (Senaf)

17:00 – 17:30 Commenti finali