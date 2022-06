Con «Jazz e dintorni», Clarissa Vichi al San Barnaba

Brescia. S’intitola «Jazz e dintorni» il concerto in programma domenica 5 giugno alle ore 21, al San Barnaba in piazzetta Benedetti Michelangeli a Brescia, per la rassegna «Spazio Sinfonico». Sul palco la cantante Clarissa Vichi accompagnata dall’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo, con un programma comprendente alcune tra le più belle canzoni del jazz e del musical.

L’ingresso è libero nel rispetto delle norme anti-Covid.