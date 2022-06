“Con il naso all’insù in via Elia Capriolo”, una visita guidata

Brescia. L’associazione “Guida Artistica”, gruppo di guide turistiche di Brescia e Provincia, propone per giovedì 16 giugno a partire dalle ore 20 la visita guidata:

CON IL NASO ALL’INSU’ IN VIA ELIA CAPRIOLO

Passeggiando per questa via, cuore pulsante della Quadra di San Faustino, scopriremo come talvolta l’architettura si presenta simile a una tela dipinta. Vi siete mai soffermati a osservare la “pelle” del palazzo sull’angolo con via Marsala? O le monumentali figure acquartierate in palazzo Caprioli? Prossima al Canton dei Bombasari e dei Pignolatari, tessitori di stoffe in cotone, le sorprese non mancheranno.

E’ obbligatoria la prenotazione al 3473028031 e ogni appuntamento prevede un contributo di euro 8. La durata è di 90 minuti circa e l’inizio alle ore 20.